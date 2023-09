Schwaz zog den Kopf im Westliga-Derby aus der Schlinge

Der SC Schwaz rettete in der Regionalliga West beim 1:1-Heimremis gegen die Reichenau einen glücklichen Punkt ins Trockene. In der tt.com Regionalliga Tirol gewann Völs das Derby in Kematen. In der Tirol Liga verlor der FC Wacker die Tabellenführung trotz Sieg an Aufsteiger Längenfeld.

Schwaz – Mit einer genialen Einzelleistung ließ Mario Kleinlercher die Schwazer Abwehr am Freitagabend alt aussehen. Sein Führungstor brachte die Reichenau im Regionalliga-West-Derby früh auf die Siegerstraße. Und eigentlich war der Gäste-Sieg aufgrund einer kompromisslosen Defensivleistung lange nicht in Gefahr. Bis Joker Max Löschl den Schwazern beim 1:1-Remis einen Punkt rettete und den Geburtstagsabend von Schwaz-Obmann Clemens Burgstaller erträglicher gestaltete.

„Hätte man mich vor einem Jahr gefragt, wäre ich mit einem Punkt in Schwaz zufrieden gewesen. Nach diesem Spielverlauf bin ich es nicht“, haderte Reichenau-Trainer Gernot Glänzer mit dem Ergebnis und der Chancenverwertung. Schwaz-Coach Löffler ärgerte sich indes über die eigene Leistung: „Das war sicher unsere schwächste Leistung in dieser Saison. Wir haben vielleicht 20 Minuten stattgefunden und müssen über diesen glücklichen Punkt froh sein.“ Kufstein bestätigte den Trend und feierte beim 3:0-Heimerfolg gegen St. Johann im Pongau den dritten Sieg im vierten Spiel.

tt.com Regionalliga Tirol: Kitzbühel bangt um Tabellenführung

Im Derby der tt.com Regionalliga Tirol zog Völs in der Tabelle durch einen 3:0-Sieg in Kematen an den zuletzt vier Spiele ungeschlagenen „Blues“ vorbei. Mit drei Toren binnen acht Minuten sorgten die Gäste unmittelbar vor der Pause für die Vorentscheidung. Doppeltorschütze Hannes Kinzner hält bei fünf Toren und zog in der Torschützenliste mit dem führenden und aktuell verletzten Teamkollegen Marco Hesina gleich. „Er ist unser Dreh- und Angelpunkt“, lobte Völs-Trainer Alexander Pfurtscheller nicht nur seinen torgefährlichen „Sechser“: „Wir haben den Gegner heute vor der Pause eiskalt erwischt und waren gnadenlos effizient.“

Der IAC zeigte beim 3:3 in Fügen eine starke Aufholjagd. Bis zur 84. Minute waren die Innsbrucker noch mit 1:3 zurückgelegen. „Dabei sind heute auch nicht alle Schiedsrichter-Entscheidungen günstig für uns ausgefallen. In Summe ist es extrem schwer, gegen uns zu gewinnen. Und hätte das Spiel noch fünf weitere Minuten gedauert, wären wir wahrscheinlich sogar als Sieger vom Platz gegangen“, lobte IAC-Trainer Elvir Karahasanovic die Moral seiner Truppe. Fügen, als Titelaspirant in die Saison gestartet, muss seit drei Spielen auf einen Sieg warten. Kitzbühel muss derweil heute nach dem 0:0-Remis gegen Wörgl um die Tabellenführung bangen. Sowohl Volders als auch St. Johann könnten mit Heimsiegen vorbeiziehen.

Hypo Tirol Liga: Wacker siegte und verlor Platz eins

In der Tirol Liga feierte der FC Wacker einen 2:0-Sieg gegen Münster. Emotional ging es zur Pause zu, als Wacker-Trainer Sebastian Siller wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte gezeigt bekam und nach der Pause die Coachingzone nicht mehr betreten durfte. Auch Adrian Lechl flog beim in den Reihen des immer noch keinen Gegentreffer kassierenden Wacker in Minute 72 vom Platz.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit trafen der zur Halbzeit eingewechselte Rahman Jawadi und Kapitän Rami Tekir. Etwas kurios: Trotz Sieg verlor Wacker die Tabellenführung. Denn Aufsteiger Längenfeld bleibt in der Tirol-Liga die Mannschaft der Stunde und zog durch einen 6:3-Sieg im Aufsteigerduell in Brixen an den Schwarzgrünen vorbei.

Fußball-Unterhaus vom Freitag Regionalliga West: Freitag: Schwaz – Reichenau 1:1 (0:1) Tore: Löschl (74.) bzw. Kleinlercher (4.). Kufstein – St. Johann 3:0 (1:0) Tore: Gavric (35.), Sinabov (68.), Vieira (89.). Samstag: Silz/Mötz – Dornbirn (15.30). tt.com Regionalliga Tirol: Freitag: Kitzbühel – Wörgl 0:0 Fügen – IAC 3:3 (2:1) Tore: Ortner (2.), Kuen (41.), Bingöllü (57.) bzw. Simic (28., E.), Goller (83.), I. Masunic (92.). Kematen – Völs 0:3 (0:3) Tore: Brindlinger (33.), Kinzner (39., 40.). Samstag: Volders – Kundl (17), St. Johann – WSG Tirol Juniors (17). Hypo Tirol Liga: Wacker – Münster 2:0 (0:0) Brixen – Längenfeld 3:6 (1:5) Landesliga West: Zirl – Wipptal 5:0, Schönwies/Mils – Reutte 1:2, Matrei – IBK West 6:1, Thaur – SVI 2:0. Landesliga Ost: Kramsach/Brandenberg – Absam 0:2, Kirchdorf – Walchsee 0:3, Schwoich – Thiersee 3:5 Gebietsliga West: Axams/Grinzens – Rietz/Stams 3:4. Gebietsliga Ost: Pillerseetal – Hippach 2:4 Bezirksliga West: Roppen – Telfs II 5:0, Sistrans – WSG Tirol III 2:1, Fließ – Lechtal 5:1. Bezirksliga Ost: Ried/K. – Radfeld 1:2, Wildschönau – Tux 0:0. ohne Ergebnis: nach Redaktionsschluss.