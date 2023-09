Naturparkverein Kaunergrat: Wanderung zum 25-Jahr-Jubiläum

„Der Naturpark Kaunergrat ist ein Kind der Region. Die Vielzahl an initiierten und umgesetzten Projekten hat die Menschen in den Naturparkgemeinden von der Wichtigkeit des Vereins überzeugt“, erklärt der Tiroler Umweltreferent. Auch bei den Entscheidungsträgern genießt der Naturpark mittlerweile einen hohen Stellenwert. Seit der Vereinsgründung wurden etwa 7 Millionen Euro an Fördergeld über Naturschutz-, Umweltbildungs- und Regionalentwicklungsprojekte in die Region geholt. Ein erklärtes Ziel des Naturparkvereins ist es, die Besonderheiten in den einzelnen Naturparkgemeinden über Naturpark-Außenstellen sichtbar zu machen. Mit dem Naturparkhaus Kaunergrat in Fließ, der Zirbenausstellung in Jerzens, dem Tiroler Steinbockzentrum in St. Leonhard im Pitztal und der Dauerausstellung „Mit aller Kraft“ im Kaunertaler Quellalpin hat der Naturpark an Sichtbarkeit gewonnen. „Neben den großen Infrastrukturprojekten sind besonders die vielen kleinen Initiativen und Projekte hervorzuheben, die wir in den vergangenen 25 Jahren in enger Kooperation mit der lokalen Bevölkerung umgesetzt haben“, sagt Naturpark-Obmann Alexander Jäger, Bürgermeister von Fließ. Seit der Vereinsgründung haben die Naturparkgemeinden es geschafft, mit tatkräftiger Unterstützung der Abteilung Umweltschutz fünf Schutzgebiete in das Tiroler Schutzgebietsnetzwerk einzubringen. Im Fall des Landesschutzgebietes Kaunergrat war es sogar die größte Fläche (13.000 Hektar), die in den vergangenen 30 Jahren in Tirol unter Schutz gestellt wurde. Aber auch auf dem Gebiet der Umweltbildung wurde viel erreicht. Mittlerweile sind bereits 13 Naturparkschulen und zehn Kindergärten Teil des Netzwerks.