Lyrischer Feinarbeiter mit Staplerschein: Dinçer Güçyeter im Porträt

Hall – In seinem Romandebüt „Unser Deutschlandmärchen“ be- und erschreibt sich Dinçer Güçyeter die Geschichte einer „Gastarbeiter“-Familie. Güçyeter erzählt diese Geschichte in oft magischen, bisweilen schmerzhaft schönen und oft nur schmerzhaften Bildern – und er erzählt sie entlang eigener Erfahrungen. Um große Hoffnungen geht es, um enge Räume und die Sehnsucht auszubrechen, um geplatzte Träume und harte Arbeit, um Rassismus, ums Immer-wieder-neu-Anfangen. Zu Wort kommen die Frauen der Familie: Urgroßmutter, Großmutter, Mutter. „Unser Deutschlandmärchen“ ist bunt, manchmal übermütig, manchmal tieftraurig. Man merkt, dass der, der erzählt, die Worte wiegt und prüft: Hier ist ein Dichter am Werk.