Indiens Griff nach den Sternen im Machtpoker

Am 23. August setzte eine indische Raumsonde auf dem Mond auf – nachdem Russland damit kurz davor gescheitert war. Die erfolgreiche Mondlandung katapultierte das Selbstbewusstsein des Landes in neue Sphären, nun soll ein ins Weltall geschossener Satellit die Sonne erforschen. Indien greift nach den Sternen. Und hat damit auch ganz und gar irdische Ambitionen: Indien präsentiert sich im Schatten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und im Schatten der drohenden Schlacht um die Weltherrschaft zwischen den USA und China als neue selbstbewusst auftretende Großmacht. Den heute beginnenden G20-Gipfel der führenden Wirtschaftsnationen in Neu-Delhi will Indien als Bühne für seine Ambitionen und sein neues Selbstbewusstsein nützen.