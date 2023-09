15-Jähriger von zwei Burschen in Volders bedroht: 17-Jähriger stellte sich Polizei

Kurz vor Mitternacht sprachen am vergangenen Freitag zwei Jugendliche einen 15-Jährigen an einer Bushaltestelle an. Trotz massiver Drohungen schaffte es das Opfer, zu flüchten. Eine Fahndung nach dem Duo blieb ohne Erfolg.

Volders – Bewaffnet mit Pfefferspray und Cuttermesser bedrohten in der Nacht auf vergangenen Samstag zwei Burschen einen 15-Jährigen in Volders. Kurz vor Mitternacht sprach das Duo an einer Bushaltestelle das Opfer an. Was als harmloses Gespräch begann, entwickelte sich für den 15-Jährigen schnell zu einem Albtraum.

Denn plötzlich zückte einer der Unbekannten ein Pfefferspray. Er forderte die Armbanduhr und die anderen Wertsachen vom jüngeren Burschen. Der 15-Jährige konnte dem etwa 18-Jährigen das Pfefferspray aus der Hand schlagen. Doch da zog der Unbekannte schon das Cuttermesser und wiederholte seine Forderungen. Der 15-Jährige konnte schließlich flüchten – unverletzt und mit allen seinen Wertsachen.

Eine Fahndung nach den zwei Burschen blieb ergebnislos. Nachdem am Samstag die TT und weitere Medien über den Vorfall berichtet hatten, meldete sich am Montagabend ein 17-Jähriger bei der Polizeiinspektion Wattens. Der junge Einheimische gab gegenüber den Beamten an, beteiligt gewesen zu sein. Laut Aussendung habe er aber die Angaben des 15-Jährigen in Abrede gestellt.

Die Ermittlungen laufen noch weiter. Auch nach dem zweiten Beteiligten wird noch gefahndet. (TT.com)