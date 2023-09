Versuchter Raub in Volders: 15-Jähriger mit Pfefferspray und Cuttermesser bedroht

Kurz vor Mitternacht sprachen am Freitag zwei Jugendliche einen 15-Jährigen an einer Bushaltestelle an. Trotz massiver Drohungen schaffte es das Opfer, zu flüchten. Eine Fahndung nach dem Duo blieb ohne Erfolg.

Volders – Bewaffnet mit Pfefferspray und Cuttermesser bedrohten in der Nacht auf Samstag zwei Burschen einen 15-Jährigen in Volders. Kurz vor Mitternacht sprach das Duo an einer Bushaltestelle das Opfer an. Was als harmloses Gespräch begann, entwickelte sich für den 15-Jährigen schnell zu einem Albtraum.