Auftakt der Schwazer Klangspuren: Nichts will im Gestern stecken bleiben

Schwaz – Für die einen ist es Lärm, für andere Klang: das Ziehen eines Rollkoffers über Pflastersteine, das Hämmern auf einer Baustelle oder das Ächzen einer Stimme. Lonesome Andi Haller hat für das 30-Jahr-Jubiläum der Klangspuren Schwaz einstige Klangspuren-Acts um einen Sound aus ihrem Alltag gebeten. Aus den eingesandten Handyschnipseln hat er ein klangliches Fotoalbum gezimmert, in dem man nicht einfach blättert, sondern bei dem im Blättern Rhythmus und Melodie entstehen. Aber wer klingt wie und warum? Das lässt sich in dieser Bewegtbild-Flut kaum herausfiltern. Dann doch besser Augen zu und die Vielfalt an Tönen auf sich wirken lassen – wie das für Klangspuren-Konzerte sowieso öfter gilt.