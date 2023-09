Neue Modelle und Technik-Vorsprung: Marken-Riese Stellantis in Aufbruchsstimmung

Schladming – In der Phase der Zusammenführung sind einige der früher erfolgreichsten Töchter des vor zwei Jahren entstandenen Marken-Multis Stellantis ins Hintertreffen geraten. Vor allem bei Fiat und Alfa Romeo stockten zuletzt die Wechsel bei wichtigen Modellen, auch Opel blieb hinter den früheren Verkaufszahlen zurück. In Österreich beträgt der Gesamt-Marktanteil der Gruppe derzeit rund 11 Prozent und liegt damit deutlich unter dem Europa-Schnitt von etwa 24 Prozent. CEO Markus Wildeis will diesen Abstand so rasch wie möglich verkürzen – seinem Plan nach sollen seine Marken in zwölf Monaten wieder 15 Prozent und mittelfristig 20 Prozent der Verkäufe in Österreich bestreiten.