Paul-Flora-Preis in Glurns an Tirolerin Sophia Mairer überreicht

Glurns – Einmal Südtirol, einmal Tirol: Seit 2010 wird jährlich abwechselnd der grenzüberschreitende Paul-Flora-Preis an KünstlerInnen von dies- oder jenseits des Brenners überreicht. Heuer ehrt die Auszeichnung das Schaffen der Tiroler Künstlerin Sophia Mairer, vergeben wurde der Preis gestern in Glurns, dem Geburtsort des Künstlers Paul Flora. Nina Tabbasomi, Leiterin des Taxispalais Kunsthalle Tirol und Jurymitglied, hielt die Laudatio.

„Sophia Mairer vertieft sich in die Debatten um unseren Planeten und trägt diese zugleich spielerisch und präzise in den Diskurs der Malerei hinein“, hieß es in der heurigen Jurybegründung. Mairer wurde 1989 in Innsbruck geboren, lebt und arbeitet in Wien. Bis Ende Mai zeigte der Kunstraum Schwaz Arbeiten der Tirolerin, anlässlich der Preisvergabe werden bis 10. Oktober im Glurnser Kulturcafé Salina einige Arbeiten von Mairer gezeigt. (TT)