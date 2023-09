Luftangriff auf sudanesische Hauptstadt Khartum: Mindestens 40 Tote

Bei dem Angriff sind inoffiziellen Angaben zufolge mindestens 40 Menschen getötet worden. Es handelt sich um die größte Zahl ziviler Todesopfer seit Beginn des Bürgerkriegs im Sudan am 15. April.

Khartum – Bei einem Angriff auf die sudanesische Hauptstadt Khartum sind laut Notfallambulanzen mindestens 40 Menschen getötet worden. "Gegen 7.15 Uhr hat ein Militärflugzeug die Gegend um den Qouro-Markt bombardiert", erklärten die Demokratieaktivisten der sogenannte Widerstandskomitees am Sonntag. Demnach wurden auch "Dutzende" Verletzte in das Bashair-Krankenhaus eingeliefert. Es handelt sich um die größte Zahl ziviler Todesopfer seit Beginn des Bürgerkriegs im Sudan am 15. April.