Tirolerin Mona Mitterwallner legte in Les Gets mit dem zweiten Weltcupsieg nach

Les Gets - Die Silzerin Mona Mitterwallner hat zwei Wochen nach ihrem Premierensieg in Andorra auch den Cross-Country-Mountainbikeweltcup von Les Gets gewonnen. Die 21-jährige WM-Vierte triumphierte am Sonntag in Frankreich deutlich vor der Niederländerin Puck Pieterse. Der dreifachen Saisonsiegerin fehlten 38 Sekunden auf Mitterwallner. Weltmeisterin und Lokalmatadorin Pauline Ferrand-Prevot wurde 1:14 Minuten zurück Dritte. Laura Stigger landete an der zehnten Stelle.