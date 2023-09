Pkw geriet auf Reschenstraße in Gegenverkehr und prallte frontal gegen Wohnmobil

Ried im Oberinntal – Ein Unfall mit einem Wohnmobil und zwei weiteren Fahrzeugen sorgte am Sonntag um die Mittagszeit für eine Sperre der Reschenstraße bei Ried im Oberinntal. Gegen 11.45 Uhr war ein 74-jähriger Pkw-Lenker von Italien kommend aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dabei stieß er mit einem Wohnmobil zusammen, das umkippte und seitlich auf der Straße liegen blieb. Der hinter dem Wohnmobil fahrende Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Gefährt.

Der 74-Jährige und seine am Beifahrersitz mitfahrende Ehefrau (72) sowie der Lenker des Wohnmobils (45) und seine Frau am Beifahrersitz (43) wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten mit Abschürfungen und Prellungen im KH Zams behandelt werden. An den Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Schaden.