Eifrig suchend nach dem Licht: Maria Vill im Fotoforum Innsbruck

Abstraktes kennt man von Maria Vill – jedenfalls von ihrer Malerei. Die Osttirolerin, die heute zwischen Innsbruck und Amsterdam lebt, kommt schließlich von der Malerei. Auch mit Pinsel und Leinwand sucht sie stets im Dahinter nach dem Grundsätzlichen. Seit 1991 widmet sie sich etwa malerisch dem (Groß-)Buchstaben „A“. Wie weit sie sich reingegraben hat, kann man derzeit im Fotoforum in Innsbruck sehen. In „Klangräume“ wird dort eine Gegenüberstellung, nein besser ein Zusammenspiel von Fotografie und Malerei gezeigt. Sofort ins Auge fällt die Hängung, die im Mix von Gemaltem und Fotografiertem, im Mischen von Groß- und Kleinformaten den „Klangräumen“ einen Rhythmus verleiht, der einen förmlich in den Raum zieht. Noch besser würde er nur zur Geltung kommen, wären die Ausstellungswände selbst gleichmäßiger – derart improvisiert wird sonst nur in Vills Atelier, wie die Farbfotografie am Anfang der Schau zeigt.