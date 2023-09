Gleitschirmpilot stürzte bei Übungsflug in den Achensee

Pertisau – Bei einer Flugschulung in Pertisau ereignete sich am Sonntagvormittag ein Paragleiterunfall. Ein 54-Jähriger führte unter Aufsicht der Flugschule Achensee mehrere Manöver durch, gegen 10.40 Uhr geriet er beim "Spiralflug" in unkontrolliertes Trudeln und verlor zu schnell an Höhe. Trotz Aktivierung des Rettungsschirms stürzte er in den Achensee. Obwohl er eine Schwimmweste trug, die sich bei Wasserkontakt aktivierte, war er einige wenige Sekunden unter Wasser.