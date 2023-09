15 Jahre nach Lehman-Pleite: „Banken besser aufgestellt“

Vor 15 Jahren ist die US-Bank Lehman Brothers in den Konkurs geschickt worden. Das hat eine globale Krise ausgelöst.

Wien – Als am 15. September 2008 Lehman Brothers Insolvenz anmeldete, schickte dies Schockwellen rund um den Globus und löste eine veritable Banken- und schlussendlich eine Finanzkrise aus. In Europa musste sogar Griechenland vor dem Bankrott gerettet werden. So eine Krise wie damals drohe heute nicht mehr, sagen Bankexperten. Zu stark wurden Kontrollen und Regulierung der Banken ausgebaut. Grundsätzlich könne man aber Krisen nicht ausschließen.