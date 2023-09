„Als er mich gesehen hat, lief er davon“: Südtiroler Ehepaar begegnete Bären

Vor ein paar Tagen wurden um die Südtiroler Gemeinde Lana Spuren und Exkremente eines Bären gefunden. Wie die Südtiroler Plattform stol.it am Montag berichtet, könnte der Bär jener sein, der am Samstag einheimischen Radfahrern über den Weg lief. Der Südtiroler Joachim Österreicher über die Begegnung mit dem Tier.

Lana – Dass in der Umgebung der Südtiroler Gemeinde Lana ein Bär herumstreifen soll, wurde bereits vor ein paar Tagen bekannt. Zwischen Gaulschlucht und Vigiljoch wurden Spuren und Exkremente entdeckt, hieß es in einem Bericht auf stol.it.

Der Bär könnte auch jener sein, der am Samstagabend in Völlan, einem Dorf gleich neben Lana, einem einheimischen Ehepaar auf ihren Rädern begegnet ist. Joachim Österreicher erzählt von seiner Bärenbegegnung am Samstagabend: