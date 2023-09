Lkw-Lenker schaute während der Fahrt auf der A12 einen Film

Radfeld – Statt auf den Verkehr schaute am Montag ein Lkw-Lenker bei der Fahrt auf der Inntalautobahn lieber einen Film auf seinem Laptop. So berichtet es die Polizei in einer Aussendung. Eine Streife bemerkte, dass der 50-Jährige den Computer an der Windschutzscheibe stehen hatte. Anschließend wurde der Österreicher auf der Kontrollstelle Radfeld angehalten.