Nashorn-Attacke im Salzburger Zoo: Pflegerin (33) starb, Mann schwer verletzt

Die 33-Jährige war mit ihrer täglichen Arbeit in der Anlage beschäftigt, als plötzlich ein Nashorn auf sie losging. Ein Kollege versuchte, das Tier zu verscheuchen und wurde selbst attackiert. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Tierpfleger wurde schwer verletzt. Er wurde mit der Rettung in das Uniklinikum Salzburg gebracht.