Unglaubliche Bilder: Millionen Liter Rotwein fließen durch ein portugiesisches Dorf

São Lourenço do Bairro – Ein Video aus Portugal geht derzeit auf sozialen Netzwerken viral. In der Gemeinde São Lourenço do Bairro hat ein ungewöhnliches Ereignis die Straßen rot gefärbt. Nachdem Tanks eines Weinproduzenten geplatzt waren, flossen rund 2,2 Millionen Liter Rotwein durch die Straßen des Dorfes, wie unter anderem die britische Daily Mail berichtet. Ein strömender Fluss Rotwein von unglaublichem Ausmaß.