„Krätze“: Anraser Vize vom Vorwurf der Beleidigung freigesprochen

In Polit-Diskussionen sei das Klima eben rau, begründet der Richter. Zwei weitere Anklagepunkten endeten mit Freispruch und Diversion.

Anras, Innsbruck – Johann Kollreider, Vizebürgermeister von Anras, verlässt das Landesgericht Innsbruck am 12. September als unbescholtener Bürger. Er war in drei Punkten angeklagt worden. In einem Punkt gab es eine Diversion (eine Einigung ohne Gerichtsurteil), zweimal einen Freispruch.