Massiver Ärztemangel: ÖGB fordert krisenfestes Gesundheitssystem

Die ÖGK-Fusion bezeichnet die Gewerkschaft als Milliardengrab. Auf lange Sicht sei eine Arbeitszeitverkürzung notwendig.

Schwaz – Mit der Fusionierung der Krankenkassen zur ÖGK sei ein funktionierendes System bewusst zerstört worden, lautet die Kritik des ÖGB. „Die versprochene Patientenmilliarde wurde zum Milliardengrab“, findet Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth klare Worte. Er forderte am Dienstag im Rahmen eines Pressegesprächs im Bezirk Schwaz gemeinsam mit Bernhard Höfler, stv. ÖGB-Vorsitzender Tirol, und Patrik Tirof, ÖGB-Regionalvorsitzender Tiroler Unterland, ein krisenfestes Gesundheitssystem, eine Neu-Strukturierung der ÖGK sowie eine bessere ärztliche Versorgung auch außerhalb der Landeshauptstadt Innsbruck. Um die Gesundheit der Beschäftigten auf lange Sicht zu erhalten, fordert die Gewerkschaft eine Arbeitszeitverkürzung und eine abschlagsfreie Pension nach 45 Jahren.

Die demografische Entwicklung führt zu einer stärkeren Inanspruchnahme von Leistungen des Gesundheitssystems, gleichzeitig ist die Branche von massivem Personalmangel betroffen. „Allein in diesem Jahr wird die Landesstelle Tirol einen Überschuss von 53 Millionen Euro erwirtschaften. Geld, das im Bundesland eingezahlt wurde und jetzt nach Wien fließen wird“, zeigt Wohlgemuth auf. Mit diesem Geld könne man 30 Vertragsärzte finanzieren, das Angebot in der Psychotherapie verdoppeln, die längst überfälligen sechs Primärversorgungseinheiten errichten und die Zahnmedizinische Versorgung im Tiroler Unterland verbessern.

Bis zum Jahr 2027 würden laut ÖGB 400 Millionen Euro von Tirol nach Wien gehen. Wohlgemuth: „Die finanziellen Mittel aus dem Westen Österreichs werden abgesaugt und in den Osten geblasen.“ Seit dem Beginn der ÖGK im Jahr 2020 wurden Verluste von 730 Millionen Euro eingefahren, die Verlustprognose für das heurige Jahr miteingerechnet. Für 2023 wird der Österreichischen Gesundheitskasse ein Defizit von 350 Millionen Euro prognostiziert – es würde das vierte negative Jahresergebnis in Folge sein.

Für Tirols ÖGB-Vorsitzenden ist klar, dass man das „Rad der Zeit nicht zurückdrehen“ könne, allerdings müsse jetzt alles darangesetzt werden, den entstandenen Schaden schnellstens zu beheben. „Das zerstörte System muss wieder aufgebaut werden, außerdem müssen die Mehrheiten der für die Arbeitnehmer in allen Selbstverwaltungsgremien der Pensionsversicherungsanstalt und der Österreichischen Gesundheitskasse wieder hergestellt werden. Die Versicherten müssen über ihr eigenes Geld entscheiden können.“ Der ÖGB fordert zudem regionale Ansprechpartner vor Ort.

Unbesetzte Planstellen in Schwaz, Kitzbühel und Kufstein

Der massive Ärztemangel im Tiroler Unterland hat längst den ÖGB auf den Plan gerufen, so widmet sich der Regionalvorstand seit letztem Jahr verstärkt der Problematik. „Im Bereich der Allgemeinmedizin sind in den Bezirken Schwaz, Kitzbühel und Kufstein sechs Planstellen bereits länger als ein Quartal unbesetzt, eine Planstelle ist im Einvernehmen mit der AKT seit 1996 mangels Bedarf stillgelegt. Bei den Fachärzten sind fünf Planstellen länger als ein Quartal unbesetzt: zwei im Bereich der Augenheilkunde und je eine in den Bereichen Dermatologie, Kinder– und Jugendheilkunde und Psychiatrie. Eine Planstelle Labor ist im Einvernehmen mit der Ärztekammer stillgelegt“, berichtet ÖGB-Regionalvorsitzender Patrik Tirof über die aktuelle Situation.

„Der Ärztemangel macht sich im Unterland massiv bemerkbar. Vor allem Fachärzte findet man fast nur in den Ballungsräumen. Vor allem im Bereich der Zahngesundheit ist es im Unterland äußerst problematisch,“ weiß der Regionalvorsitzende von zahlreichen Beschwerden zu berichten.

Flächendeckendes Versorgungsnetz

Um eine gute und niederschwellige Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, fordert Tirof ein Maßnahmenbündel: „Oberste Priorität hat die Errichtung von Primärversorgungszentren in jedem Bezirk. Damit könnten die Derzeit komplett überlasteten Hausärzte deutlich entlastet werden. Um vor allem im Bereich der Zahngesundheit aufzuholen, setzen wir uns für Zahngesundheitszentren in allen Bezirken ein. Bei Zahnarztpraxen soll künftig auch ein zweiter Arzt eingestellt werden können.“ Generell sollten laut ÖGB Kassenstellen attraktiviert und Wahlarztpraxen stärker in die allgemeine Versorgungsstruktur eingebunden werden.

Arbeitszeitverkürzung für gesündere Arbeitnehmer:innen

„Das Gesundheitssystem entlastet man auch, indem man entsprechende Vorsorge trifft und von vornherein auf die Gesundheit der Arbeitnehmer:innen achtet – am besten mit einer Arbeitszeitverkürzung“, so stv. ÖGB-Vorsitzender Bernhard Höfler. Aktuell liegt Österreich innerhalb der EU in Bezug auf die Arbeitszeit im Spitzenfeld. „Wir belegen innerhalb der EU Platz zwei. Nur die Griechen arbeiten mit durchschnittlich 42,8 Wochenstunden noch länger als wir mit durchschnittlich 41,8 Wochenstunden. Es ist also höchste Zeit für kürzere Arbeitszeiten. Nicht umsonst haben zahlreiche Länder von Island über Japan bis zuletzt Deutschland Pilotprojekte gestartet, um die Auswirkungen einer Arbeitszeitverkürzung zu testen. Die Ergebnisse sind produktivere und zufriedenere Mitarbeiter, attraktivere Jobs und mehr Lebensqualität“, meint Höfler. Auch das Klima würde profitieren: Mit einer 4-Tage-Woche könnte man in Österreich rund 250.000 Tonnen CO2 einsparen.