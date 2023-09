Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore: Prozess gegen sechs Personen beantragt

Die Spitze des Südtiroler Seilbahn-Herstellers Leitner soll vor Gericht. Das Unternehmen selbst geht zuversichtlich in den Prozess: Man habe volles Vertrauen in die Justiz. Unter anderem geht es um den Vorwurf von mehrfacher ffahrlässiger Tötung und schwerster fahrlässiger Körperverletzung.

Leitner meinte unterdessen in einer Reaktion, dass das Unternehmen in Bezug auf die Vorwürfe "in keiner Weise belastet" werden könne. „Im Laufe der Ermittlungen hat sich nämlich erwiesen, dass der Unfall auf das vorsätzliche Verhalten Dritter zurückzuführen ist, welche die an der Seilbahn von Mottarone vorhandenen Sicherheitsvorrichtungen entfernt haben", hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Das Unternehmen habe jedenfalls „volles Vertrauen in die Justiz und ist zuversichtlich, dass diese den Sachverhalt vollständig und auch im Sinne der eigenen Unschuld aufklären wird."