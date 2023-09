Unheimliche Brandserie in Tedi-Märkten: Feuerteufel auch in Wörgl am Werk?

Nach dem verheerenden Brand in einer Tedi-Filiale in Wörgl sind am Dienstag die Brandermittlungen weitergegangen. Die Polizei schloss gegen Abend einen technischen Defekt aus, nicht aber Brandstiftung. Die Handelskette wird in Deutschland schon seit Monaten von einer Brandserie erschüttert.

Wörgl – Das Geschäft liegt in Schutt und Asche, verschmolzenes Plastik, Ruß, kaputter Krimskrams: Am Tag nach dem verheerenden Brand eines Geschäfts im Wörgler Einkaufszentrum Plus ist an Normalbetrieb nicht zu denken. Die Brandermittler haben mit Unterstützung des Landeskriminalamts ihre Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache hält man sich zunächst bedeckt.