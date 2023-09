Nothilfekoordinator berichtet aus Marokko: Kaum noch Chancen, Überlebende zu finden

Marrakesch – Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko von Freitagnacht ist die Zahl der bestätigten Toten gestern auf über 2900 angestiegen. Wie das marokkanische Innenministerium am Dienstagnachmittag bestätigte, wurden bisher außerdem über 5500 Verletzte gezählt.

In den vom Erdbeben verwüsteten Bergdörfern Marokkos besteht für die verzweifelten Bewohner und Einsatzkräfte kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Bis an den Rand der Erschöpfung kämpfen sich die Rettungstrupps mit Unterstützung ausländischer Spezialisten bei Hitze durch das schwer zugängliche Gelände vor, räumen teils mit bloßen Händen Trümmer weg, während in der Luft Leichengeruch hängt.

Auch Nothilfekoordinator Heinz Wegerer von der österreichischen Organisation Hilfswerk International machte sich gestern von Marrakesch aus ins Katastrophengebiet in der Provinz Al Haouz mitten im Hohen Atlas auf. Und auch er berichtete im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung von schrecklichen Bildern. „Ganze Dörfer wurden zerstört. Dort, wo früher Hunderte Familien lebten, steht heute kein Haus mehr. Die Bewohner haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren“, erzählt Wegerer. „Besonders die alten aus Lehm gebauten Häuser sind wie ein Kartenhaus zusammengebrochen“, so Wegerer. Laut dem österreichischen Nothelfer fehlt es den Überlebenden im Katastrophengebiet derzeit vor allem an sauberem Trinkwasser, an Lebensmitteln und Hygieneartikeln. „Benötigt werden auch Zelte und Decken, die Nächte in der Gebirgsregion sind sehr kalt.“ Wegerer berichtet aber auch von einer Welle der Solidarität in der Bevölkerung.