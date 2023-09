Hypo Tirol konnte Halbjahresgewinn fast verdreifachen

Innsbruck – Die landeseigene Hypo Tirol Bank hat im ersten Halbjahr 2023 mit einem fast verdreifachtem Gewinn aufgewartet. Das Ergebnis nach Steuern betrug 35,9 Mio. Euro – im Vergleichszeitraum des Vorjahres war es noch bei 13,1 Mio. Euro gewesen, teilte das Institut am Mittwoch mit. Das Ergebnis vor Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahr von 15,2 auf 47,2 Mio. Euro. Die Bank sprach von einer "zufriedenstellenden" Entwicklung, geprägt gewesen sei das Halbjahr durch die Zinsentwicklung.

Der Zinsüberschuss nach Risikovorsorge lag demnach per 30. Juni bei 69,7 Mio. Euro und damit um 92,8 % über dem Vorjahreswert, gab die Bank bekannt. Die "komfortable" Kapitalausstattung beschere der Bank ein "hervorragendes Standing am internationalen Kapitalmarkt". Die Ratingagentur Standard & Poor's habe deshalb im Frühjahr das Rating der Hypo Tirol um eine weitere Stufe auf A+ bei stabilem Ausblick angehoben. Die Kernkapitalquote betrug zum Berichtsstichtag 16,93 Prozent (31.12. 2022: 16,72 Prozent).

In der Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres zeige sich indes nach wie vor eine zurückhaltende Konsum- und Investitionsfreude, welche durch die anhaltend hohe Inflation in Kombination mit makroökonomischen Unsicherheiten erklärbar sei. Bei Kundeneinlagen ist eine Verschiebung von täglich fälligen Giro- und Verrechnungskonten hin zu laufzeitgebundenen Produkten erkennbar, teilte die Hypo mit. Im Ausblick sah sich das Unternehmen "strategisch gut aufgestellt" und zeigte sich zuversichtlich, am Kernmarkt weiterhin erfolgreich reüssieren zu können. (APA)