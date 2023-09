72-Jähriger nach Verletzungen bei Forstarbeiten in Klinik Innsbruck verstorben

Hippach, Innsbruck – Ein 72-jähriger Forstarbeiter, der vor drei Tagen verletzt in die Klinik Innsbruck geflogen wurde, erlag am Dienstag seinen Verletzungen.

Der 72-Jährige hatte vergangenen Samstag einen schweren Unfall in einem Wald bei Hippach, wo er nach Windwürfen mit Aufräumarbeiten beschäftigt war. Dabei traf ihn ein herabfallender Ast.

Der Schwerverletzte wurde durch die Bergrettungen Zell und Mayrhofen mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, verstarb der Mann am Dienstag um 18.28 Uhr. (TT.com)