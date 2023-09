Wieder unterm Hammer: Tiroler Russen-Hotel in Ried droht erneut Versteigerung

Nachdem Verkaufspläne vorerst gescheitert sind, wurde das Hotel Mozart Vital in Ried im Oberinntal wieder zur Zwangsversteigerung eingetragen. Am 19. Oktober soll die Anlage unter den Hammer kommen. Gespräche mit potenziellen Investoren werden aber weiterhin geführt.

Ried im Oberinntal – Der russische Angriffskrieg in der Ukraine sowie die folgenden EU-Sanktionen gegen Russland haben im vergangenen Jahr auch die zahlreichen russischen Immobilien-Deals in Tirol in den Fokus gerückt. Unter anderem jene der Familie von Andrej Metelskiy, einem führenden Moskauer Vertreter von Wladimir Putins Kreml-Partei. Der Metelskiy-Clan hatte drei Hotels in Tirol, die 2019 auch ins Visier des russischen Oppositionellen Aleksej Nawalny gerieten, der die Geldflüsse rund um Metelskiys Immo-Deals hinterfragte.