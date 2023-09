"LOVE"-Skulptur von Indiana nach New York zurückgekehrt

New York hat wieder eine der berühmten "LOVE"-Skulpturen: Nach vielen Jahren an einer Straßenecke in Manhattan wurde die Skulptur mit den vier aufeinandergestapelten großen roten Buchstaben von US-Künstler Robert Indiana (1928-2018) restauriert, neu bemalt und am Mittwoch (Ortszeit) vor dem Rockefeller Center eingeweiht. Zusammen mit weiteren Werken von Indiana soll die Skulptur dort bis zum 23. Oktober zu sehen sein.