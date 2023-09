Kilometerlange Rauchnebelwolke im BBT sorgte für Großeinsatz der Feuerwehren

Am Donnerstagabend rückten sechs Feuerwehren zur BBT-Baustelle in Steinach aus. Ein Arbeiter hatte Rauch entdeckt. Woher der kam, war vorerst nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Steinach am Brenner – Großalarm im Wipptal: Am Donnerstagabend mussten die Feuerwehren zum Brennerbasistunnel ausrücken. Gegen 19.45 Uhr entdeckte ein Arbeiter eine Rauchentwicklung und einen schrecklichen Gestank. Wie Michael Knapp, Projektleiter Baulos Wolf, gegenüber der Tiroler Tageszeitung sagte, befanden sich zu dem Zeitpunkt 30 bis 40 Personen in dem Abschnitt. Die meisten von ihnen verließen den Tunnel selbstständig. Die anderen Arbeiter wurden von beiden Seiten aus dem Tunnel evakuiert.

Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz fuhren von einer Seite in den Tunnel ein. Plötzlich standen sie von einer Rauchwand. Von der anderen Seite näherte sich die Berufsfeuerwehr Innsbruck, so Knapp. Die Einsatzkräfte entdeckten eine etwa einen Kilometer lange Rauchnebelwolke. Einen Brand konnten sie aber nicht feststellen. Woher der Rauch kam bzw. was ihn ausgelöst hat, war am späten Abend noch nicht bekannt. Die technische Abklärung war noch im Gange.