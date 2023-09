Der Bergdoktor macht alle „gesund“: 3000 Fans feierten Hans Sigl, Ronja Forcher und Co.

Söll – Es ist noch früher Morgen am Berg, neblig, nass und die Luft frisch – aber für einen echten Fan ist das kein Hindernis. Sei es am TV-Apparat oder beim Bergdoktorfantag in Hochsöll – Doktor Gruber zieht die Massen an, er hat die richtige Medizin für gute Laune und zum Glücklichsein dabei. Auch die #hanssiglmaedels, wie sich Nina, Heike, Kirsten und Anastasia nennen, nehmen eine Anreise von vielen Kilometern aus dem Norden Deutschlands auf sich, um dabei zu sein – übrigens Jahr für Jahr.