Österreichs Chip-Kraftakt: Infineon-Standort in Innsbruck wurde eröffnet

Innsbruck – Just in Time: Erst eine Stunde vor der feierlichen Eröffnung des neuen Infineon-Standorts im Pema-3-Gebäude in Innsbruck beendeten die Handwerker den letzten Feinschliff. Das neue Kompetenzzentrum ist nach Villach, Klagenfurt, Wien, Linz und Graz der sechste Standort des global tätigen Halbleiter-Konzerns.