Ski-Weltcupsieger stellt sich mit E-Bike dem Vertical Run

Innsbruck – Eine ungewöhnliche Aktion gibt es morgen (10 Uhr) beim Nordkette Vertical Run in Innsbruck: Unter die erwartet über 100 Läufer wird sich mit Stephan Görgl ein zweifacher Ski-Weltcupsieger mischen. Aber nicht mit Laufschuhen, sondern auf dem Fahrrad. „Er wird mit dem E-Bike so gut es geht die Strecke hinauffahren“, schildert Organisator Andreas Tomaselli. Eine an sich schwierige Mission, warten auf den 6,7 Kilometern von Innsbruck auf die Seegrube doch 1332 Höhenmeter.