TT-Tourentipp auf die Laliderspitze: Ein einsames Fleckerl Erde im Karwendel

Scharnitz – Über dem Rossloch am Ende des Hinterautals im Karwendel thronen in verwittertem Grau gewaltige Berge aus spitzem Fels. Die Besteigung der Lalidererspitze mit 2583 Metern ist daher eine kleine Herausforderung, als Bike-and-Hike-Tour allerdings lässt sich die Strecke gut an einem Tag bewältigen.