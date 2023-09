Sanierung der Wörgler Innbrücke auf der A12 startet am Montag

Wörgl – Am Montag startet die umfassende und tiefgreifende Sanierung der Wörgler Innbrücke auf der Inntalautobahn (A12). Die gesamte Brücke wird saniert, die Entwässerung erneuert, die Brückenlager getauscht und knapp 330 Meter langer sowie bis zu 3,5 Meter hoher Lärmschutz errichtet, informiert die Asfinag.

Den Autofahrern stehen trotz der Maßnahmen stets zwei Spuren pro Richtung zur Verfügung. Auch die Anschlussstelle Wörgl-Ost wird in der gesamten Bauzeit ohne Sperren frei befahrbar sein.

„Die Asfinag investiert hier in Lärmschutz und Verbesserung der Verkehrssicherheit mehr als zwölf Millionen Euro“, heißt es in der Aussendung. Die Baustelle ist bis Oktober 2025 geplant. Gearbeitet wird auch in den Wintermonaten, um den Lagertausch auf den Brückenpfeilern während der Niederwasser-Periode durchführen zu können. (TT.com)