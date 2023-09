Ein Ständchen für den Royal: Prinz Harry feiert 39. Geburtstag in Düsseldorf

Happy Birthday, Prince Harry! Der Sohn von König Charles hat seinen 39. Geburtstag am Freitag in Deutschland verlebt. Das Essen scheint ihm zu schmecken.

Düsseldorf – Prinz Harry hat am Freitag in Düsseldorf seinen 39. Geburtstag gefeiert. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bei den Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten sangen ihm zur Feier des Tages ein Ständchen. Zusammen mit seiner Frau Meghan sah sich Harry Sitzvolleyball an und machte einen gut gelaunten Eindruck.