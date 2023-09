Auf die Straße fürs Klima: Rund Tausend Personen bei Klima-Demos in Innsbruck und Kufstein

Anlässlich des weltweiten Klimastreiks wurde am Freitag auch in Tirol lautstark für mehr Klimaschutz demonstriert. Hunderte Menschen füllten um die Mittagszeit die Straßen von Kufstein und Innsbruck, um sich mit „Fridays For Future“ für die Mobilitätswende und ein Ende der fossilen Energien einzusetzen.