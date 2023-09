Auffahrunfall in Innsbruck: Betrunkene Lenkerin musste Führerschein abgeben

Innsbruck – Eine alkoholisierte Lenkerin war am Freitag in einen Verkehrsunfall in Innsbruck verwickelt. Die 42-Jährige fuhr gegen 13 Uhr mit ihrem Wagen auf das Auto eines 78-Jährigen auf, als dieser verkehrsbedingt auf der Reichenauer Straße anhalten musste. Die 67-jährige Beifahrerin des Mannes wurde bei dem Unfall verletzt. Der 42-jährigen Lenkerin wurde nach dem positiven Alkomattest der Führerschein abgenommen. (TT.com)