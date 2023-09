Geschichten von 3000 und einer Acht

Die verschwimmenden Grenzen zwischen Stoßfänger und Kühlergrill erzeugen vorne einen eleganten Flow, an den Flanken überwiegt der Blechanteil gegenüber den Glasflächen, was dem 3008 zusammen mit Rädern bis zu 20 Zoll einen besonders stämmigen und soliden Auftritt verleiht. Einen hochwertigen und puren Look erzielen die praktisch bündig, also mit kaum wahrnehmbaren Dichtungen eingesetzten Seitenscheiben.