Nach zwei knappen Siegnen zum Auftakt: Schwaz plant den dritten Streich

Innsbruck, Schwaz – Nach den beiden hauchdünnen Auftakterfolgen gegen Graz (29:28) und bei den BT Füchsen in Bruck (34:33) spielt Sparkasse Schwaz Handball Tirol heute am dritten Spieltag der HLA Meisterliga beim noch punktelosen Aufsteiger Hollabrunn vor. Der dritte Sieg in Serie wäre gleich zu Saisonbeginn eine kleine Reifeprüfung am anvisierten Weg in die Play-offs.

Trotz optimaler Punkteausbeute in den ersten beiden Partien konstatiert Kapitän Alexander Wanitschek vor der heutigen Abfahrt: „Spielerisch war bei Weitem noch nicht alles optimal.“ Die berühmte Luft nach oben soll im Kollektiv schlagend werden, Nervenstärke und Zusammenhalt haben die Knappenstädter zum Saisonauftakt schon bewiesen. Und mit sechs Punkten am Konto könnte man sich noch mehr auf das Heimspiel (23.9.) gegen Vizemeister Linz freuen.

Für Nachschub Richtung Erstliga-Team soll auch in der neuen Saison in erster Linie medalp Handball Tirol in Innsbruck sorgen. Die jungen Mannen spielen heute zum Saisonauftakt der HLA Challenge League bei SG HC Linz vor und nach einigen Abgängen wie Zugängen weist Coach Drago Perovic das erste Match gleich als „Standortbestimmung“ aus. Möglich, dass Perovic diese Woche einige Male die Hände gefaltet hat, damit der Schwazer Einser-Coach Christoph Jauernik einen Luca Lechleitner (18) und/oder Anton Lamesic (21) eventuell nach unten hin freigibt.

Im Gegensatz zu medalp ist der Druck beim Schwazer Future Team in der Challenge League kleiner. Cheftrainer Valdis Labanovskis will die hauseigenen Youngsters Schritt für Schritt heranführen. Jeder Punkt zählt. Zum Heim-Start gegen Spider Wels wird anzuschreiben am Sonntag (17 Uhr) in der Osthalle vermutlich sehr schwer.