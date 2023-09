Volvos Kleiner mit großen Talenten

Der bald am Markt startende EX30, ein subkompaktes Elektro-SUV, wirkt in vielen Belangen durchdacht.

Wien – Volvo hat sich einen Namen geschaffen mit ehrgeizigen Zielen. Die Schweden galten lange Zeit als Vorreiter bezüglich Sicherheit und alternative Antriebe. Die Bereitschaft, auf großvolumige Verbrennungsmotoren und auf Höchsttempi jenseits der Tempo-Marke von 180 km/h zu verzichten, brachte Volvo in den vergangenen Jahren viel Respekt und Sympathien, manchmal auch Kritik ein. Vor allem das Thema Plug-in-Hybrid galt im Antriebsportfolio als vorherrschend, bei den reinen Elektroaggregaten gab es immer wieder Verzögerung. Immerhin konnten die Skandinavier mit der vollelektrischen Version des Kompakt-SUV XC40 und des Coupé-Derivats C40 Achtungserfolge erzielen.

Nicht nur der Antriebseinheit schenkten die Volvo-Entwickler größte Aufmerksamkeit, sondern auch dem optischen Auftritt und der Innenraumgestaltung. So dient ein einzelner Bildschirm „als Schalt- und Informationszentrale“, eine extravagante Soundbar verspricht laut Volvo „Premium-Sound“. Um die Kabelmenge zu reduzieren, haben die zuständigen Techniker die Lautsprecher in einem einzigen Bauteil vereint. Dieses befindet sich unterhalb der Windschutzscheibe. Boxen in den Türen sind nicht mehr existent, dadurch ergeben sich mehr Staufächer, wie Volvo mit Stolz erwähnt. Das Handschuhfach befindet sich unterhalb des Zentralbildschirms, die Schalter für die Seitenfenster auf der Mittelkonsole, die mit einem Schiebesystem aufwarten kann.