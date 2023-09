Salzburger erhält Studenten-Oscar für Kurzfilm

Wien, Hollywood – Der österreichische Nachwuchsfilmer Mark Gerstorfer darf sich über einen Studenten-Oscar freuen. Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Freitag bekannt gab, wird der Absolvent der Wiener Filmakademie mit seiner Arbeit „Die unsichtbare Grenze“ in der Sparte „Narrative“ gemeinsam mit zwei weiteren Beiträgen ausgezeichnet. Ob es für den gebürtigen Salzburger zu Gold, Silber oder Bronze gereicht hat, soll bei der Preisverleihung am 24. Oktober in Hollywood bekanntgegeben werden.