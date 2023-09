Das perfekte Verbrechen: Einblicke in die Arbeit der Tiroler Kriminalpolizei

Christoph Hundertpfund liest am Freitag, 6. Oktober, ab 19 Uhr im Gemeindesaal in Grinzens aus seinem Buch "Ein Tiroler Kripo-Beamter weltweit im Einsatz" vor. Nähere Infos und Anmeldung unter hundertpfund_grinzens@gmx.at .

Am Freitag, 20. Oktober, stellt er das Buch um 19 Uhr in der Bücherei in Sautens vor.