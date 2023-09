Wahrer Handball-Krimi: 25:25-Remis für Schwaz in Hollabrunn

Hollabrunn – Mit einem Punkt mussten sich die Schwazer Handballer am Samstag beim Auswärtsspiel in der HLA-Meisterliga begnügen. Beim UHC Hollabrunn kamen die Tiroler zu einem 25:25 (13:15) und gaben dabei wenige Minuten vor Schluss noch eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand. Bester Werfer der Gäste war Filip Peric mit sieben Treffern, gefolgt von Alexander Wanitschek mit sechs. Kommenden Samstag (17.15 Uhr) empfangen die Schwazer im Heimspiel den HC Linz. In der HLA-Challenge Nord/West gewann HB medalp Tirol gestern bei Linz II mit 31:26 (14:12). (rost)