Einjähriger geriet mit Arm in Rasenmäher in Waidring ‒ schwer verletzt

Waidring – Ein tragisches Unglück hat sich am Samstagnachmittag in Waidring ereignet: Ein Einjähriger war auf einem Hang gestürzt und mit dem Arm unter das laufende Messer eines Rasenmähers geraten.

Der 45-jährige versucht noch, den laufenden Rasenmäher von seinem Sohn abzuwenden, was ihm aber nicht mehr gelang. Das Kleinkind geriet mit dem rechten Arm in das laufende Messer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Das verletzte Kleinkind wurde mit seinem Vater vom NAH in das LKH Salzburg geflogen. Die Rettungsmannschaft flog Vater und Sohn ins Krankenhaus nach Salzburg. (TT.com)