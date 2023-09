Bergstürze am Matterhorn und Eiger in der Schweiz sorgen für Aufregung

Zermatt/Grindelwald – Am Matterhorn haben sich zwei gewaltige Felsstürze ereignet. Auch in der Eiger-Nordwand wurden Bergsteiger von einem massiven Felsabbruch überrascht.

Die beiden Alpinereignisse am Matterhorn passierten am vergangenen Sonntag, einer auf der italienischen Seite des Berges, einer auf der Schweizer Seite. Bergsteiger fimten die Südseite, auf der die Felsmassen in die Tiefe stürzten und eine enorme Staubwolke aufwirbelten. Nur kurz darauf passierte der nächste Felssturz auf der Nordseite.