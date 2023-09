Dominik Pirchmoser startet ein Solo-Projekt.

Thiersee – Schon seit vielen Jahren schreibt und produziert der Thierseer Dominik Pirchmoser Lieder. Und was lange nur ein schöner Zeitvertreib im Keller war, findet nun endlich den Weg an die Öffentlichkeit: „Musig aus’m Leb’n“, so lautet das Motto hinter seinem Liedermacher-Projekt „Dezleif“.