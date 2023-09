Staatsmeister Pacher stürzte beim Training in den Tod

Reißeck – Der 39-jährige Mölltaler Laufsportler Dominik Pacher ist am Samstag bei einem Training am Danielsberg in Reißeck (Bezirk Spittal an der Drau) vermutlich auf einem felsigen Steig ausgerutscht und gestürzt. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen und wurde regungslos von einem Ehepaar am Wandfuß eines Klettergartens gefunden. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Läufers feststellen, hieß es in einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Kärnten.