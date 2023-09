Menschen liefen in Panik aus Häusern: Erdbeben der Stärke 4.8 in der Toskana

Florenz – Ein Erdbeben der Stärke 4.8 ist am Montagfrüh um 5.10 Uhr in der norditalienischen Provinz Florenz registriert worden. Das Epizentrum lag auf einer Tiefe von 8,4 Kilometer unweit der Gemeinde Marradi, berichtete das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV). Es folgten einige leichtere Nachbeben. Das Erdbeben wurde in Florenz und in der Nachbarregion Emilia Romagna deutlich gespürt.