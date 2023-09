Nach Murenabgang in Seefeld: Seit Dienstagfrüh wieder Zugverkehr auf der Karwendelstrecke

Nachdem am vergangenen Dienstagabend eine Mure die Zugverbindung in Seefeld blockierte, kann die Bahn nun wieder planmäßig fahren.

Innsbruck – Nachdem am letzten Dienstagabend eine Mure im Bereich Gießenbach abging und dabei auch die Zuggleise blockierte, war die Bahnstrecke zwischen Seefeld in Tirol und Mittenwald unterbrochen. Nun sind die Aufräumarbeiten abgeschlossen. Wie die ÖBB in einer Aussendung bekanntgab, geht der Zugverkehr ab Dienstagmorgen, dem 19. September, wieder seinen gewohnten Gang.