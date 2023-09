Greenpeace prangert Gletscher-Zerstörung in Sölden für Ski-Weltcup an

Die aktuelle Naturzerstörung am Rettenbachgletscher ist eine Katastrophe. Hier werden Skisport und Naturschutz gegeneinander ausgespielt. Unsere Gletscher dürfen nicht Prestigeprojekten zum Opfer fallen.

Die Organisation verlangte ein Einschreiten der Landespolitik. ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle müsse die "letzten Gletscher vor der Zerstörung bewahren". Man wolle jedenfalls mit einer Anfrage an die Gemeinde Sölden sowie das Land Tirol "Klarheit schaffen".

Scharfe Kritik an der Kritik übten hingegen die Söldener Bergbahnen. Es handle sich um normale Sanierungsarbeiten der bestehenden Piste aufgrund des Rückganges des Rettenbachgletschers, die im April begonnen hätten und bis September andauern. Die Sanierungsarbeiten würden ausschließlich die bestehende Pistenfläche betreffen."Dafür gibt es selbstverständlich eine vollumfängliche Genehmigung durch die Behörde", betonte Falkner, der gleichzeitig erklärte, dass es sich keinesfalls nur um eine Weltcuppiste, sondern auch um eine für die gewöhnlichen Wintersportler handle. Keinesfalls würden bestehende Pisten erweitert. So etwas zu behaupten, sei eine "völlige Blödheit".

Greenpeace würde "populistisch" agieren und böswillig einen "Missbrauch der Fakten" betreiben. "Ich wäre froh, wenn wir diese Sanierungsarbeiten nicht machen müssten. Sie kosten schließlich auch viel Geld", so der Bergbahnen-Geschäftsführer. Denn auch wenn man dies im "Mainstream" der veröffentlichten Meinung nicht wahrhaben wolle: Die Gletscher würden seit Anfang der 1980er-Jahre zurückgehen. Gleichzeitig würden aber nicht alle zurückgehen, auch das wolle man nicht wahrhaben, erklärte Falkner. Ebenso wenig wie: "Wir sind nicht die Verursacher dieser Situation. Wir sind kleine Spieler. Die Natur macht mit uns, was sie will." Das müsse man einfach einmal zur Kenntnis nehmen.